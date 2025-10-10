Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, висока температура не завжди допомагає – іноді вона "закріплює" забруднення у волокнах тканини, роблячи їх практично невиведеними.
Чому гаряча вода не здатна впоратися з усіма плямами?
Експертка з прання та мийних засобів Джекі Ешлі пояснила, що гаряча вода здатна зробити білкові плями – від яєць, крові, поту, трави чи їжі – ще стійкішими.
Гаряча вода може призвести до того, що пляма затвердіє, замість того, щоб вимитися,
– зазначила вона.
Натомість фахівчиня радить завжди починати з обробки холодною водою та використовувати м'який мийний засіб.
Експерти назвали плями, які не можна прати гарячою водою / Фото Africa Images
Які плями потребують холодної води?
- Білкові плями
Кров, молоко, яйця, грудне молоко, піт або м'ясний сік – усі ці забруднення належать до білкових. Вони реагують на тепло, тому гаряча вода лише "запікає" білок у волокнах тканини.
- Плями від трави й землі
Такі забруднення містять органічні сполуки, які поводяться подібно до білкових плям. Почніть із полоскання холодною водою, щоб не дати плямі закріпитися.
- Чорнило та фарба
При пранні в гарячій воді пігменти можуть розтікатися й проникати ще глибше у волокна. Краще промити пляму з вивороту холодною водою і прати окремо.
- Вино, чай, ягоди й помідори
Ці продукти містять таніни – природні барвники, які "впікаються" у тканину під дією тепла. Тому прання в гарячій воді зробить плями стійкішими.
Як уникнути помилок під час прання?
Фахівці The Spruce радять завжди перевіряти етикетку одягу, а перед пранням плями спершу промити холодною водою або обробити м'яким засобом для виведення плям. Головне правило – не поспішати вмикати гарячу воду: у багатьох випадках вона лише погіршує ситуацію.
Як врятувати пральну машинку від поломки?
- Перевантаження пральної машини може призвести до нерівномірного розподілу прального засобу і пошкодження барабана та двигуна.
- Для запобігання проблемам радять проводити перевірку завантаження та враховувати жорсткість води при дозуванні прального засобу.