Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, высокая температура не всегда помогает – иногда она "закрепляет" загрязнения в волокнах ткани, делая их практически невыводимыми.

Почему горячая вода не способна справиться со всеми пятнами?

Эксперт по стирке и моющих средств Джеки Эшли объяснила, что горячая вода способна сделать белковые пятна – от яиц, крови, пота, травы или пищи – еще более устойчивыми.

Горячая вода может привести к тому, что пятно затвердеет, вместо того, чтобы вымыться,

– отметила она.

Вместо этого специалист советует всегда начинать с обработки холодной водой и использовать мягкое моющее средство.



Эксперты назвали пятна, которые нельзя стирать горячей водой / Фото Africa Images

Какие пятна требуют холодной воды?

Белковые пятна

Кровь, молоко, яйца, грудное молоко, пот или мясной сок – все эти загрязнения относятся к белковым. Они реагируют на тепло, поэтому горячая вода только "запекает" белок в волокнах ткани.

Пятна от травы и земли

Такие загрязнения содержат органические соединения, которые ведут себя подобно белковым пятнам. Начните с полоскания холодной водой, чтобы не дать пятну закрепиться.

Чернила и краска

При стирке в горячей воде пигменты могут растекаться и проникать еще глубже в волокна. Лучше промыть пятно с изнанки холодной водой и стирать отдельно.

Вино, чай, ягоды и помидоры ягоды и помидоры

Эти продукты содержат танины – природные красители, которые "впитываются" в ткань под действием тепла. Поэтому стирка в горячей воде сделает пятна более стойкими.

Как избежать ошибок во время стирки?

Специалисты The Spruce советуют всегда проверять этикетку одежды, а перед стиркой пятна сначала промыть холодной водой или обработать мягким пятновыводителем. Главное правило – не спешить включать горячую воду: во многих случаях она только усугубляет ситуацию.

Как спасти стиральную машинку от поломки?