Користувачка TikTok розповіла, що її сестра складає рушники ідеально, але цей метод їй самій не підходить. Замість цього вона знайшла інше оригінальне рішення, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Як швидко впорядкувати чисті рушники?

Як пояснила жінка, у неї є багато видів рушників для різних потреб: банні, для обличчя, для рук, кухонні, для посуду й для зняття макіяжу. Їхнє складання займало надто багато часу, через що вона часто просто залишала їх у кошику для прання. Щоб вирішити проблему, вона вигадала систему, за якою складає лише великі банні рушники, а решту сортує незгорнутими у підписані контейнери. Так вона позбавила себе зайвих зусиль і витрат часу.

Коментатори в захваті від цього способу організації. Хоча на перший погляд він може здаватися безладним, потрібний рушник завжди легко знайти й дістати.

Користувачі TikTok назвали цей метод "справді геніальним" та "чудовим".

"Не обов'язково, щоб це виглядало ідеально – головне, щоб працювало. Якщо це зручно для тебе і твоєї родини, то цього достатньо", – йдеться в одному з коментарів.

Як просто "розібратися" із чистими рушниками: дивіться відео

Щоб спростити хатні справи й заощадити час, варто мислити нестандартно. Якщо контейнери вам не підходять, використовуйте цей лайфхак для шухляд – додайте роздільники, щоб систематизувати свої рушники. А ще можна використати звичайний офісний аксесуар як ефективне рішення для ванної: поставте згорнуті рушники у вертикальний файловий органайзер. Якщо у вас обмежений простір або немає білизняної шафи, розгляньте альтернативи – наприклад, підвісну систему зберігання рушників чи рухому утилітарну полицю. Головне – зробити так, щоб ваш спосіб зберігання працював саме для вашого простору й стилю життя.

Які є ще способи для ефективного зберігання рушників?

Як пише Ideal Home, ванна кімната часто найменша в домі, але одна з найвживаніших, тому зручне зберігання рушників – обов'язкове. Важливо, щоб чисті рушники були під рукою, а використані – мали своє місце, а не лежали на підлозі чи ванні. Експерти радять встановити рушникову сушку: вона одночасно обігріває ванну і тримає рушники теплими.

Інші практичні варіанти:

Драбина для рушників . Не займає багато місця, виглядає стильно й дозволяє красиво виставити рушники.

. Не займає багато місця, виглядає стильно й дозволяє красиво виставити рушники. Кошики з підписами . Розкладіть рушники за розміром або кімнатою, щоб легко знаходити потрібне.

. Розкладіть рушники за розміром або кімнатою, щоб легко знаходити потрібне. Полиця під умивальником . Тримайте рушники поруч – дерев'яні рейки дають вентиляцію й запобігають вогкості.

. Тримайте рушники поруч – дерев'яні рейки дають вентиляцію й запобігають вогкості. Ніші у стіні . Ідеальні для охайного складання рушників і косметики.

. Ідеальні для охайного складання рушників і косметики. Окремі полиці . Добре видно, що де лежить – можна виділити полицю кожному члену родини.

. Добре видно, що де лежить – можна виділити полицю кожному члену родини. Вінтажна сушарка . Підходить для класичних ванн, має місце і для вологих, і для сухих рушників.

. Підходить для класичних ванн, має місце і для вологих, і для сухих рушників. Висока шафа . Використовуйте висоту кімнати – зверху рушники, знизу засоби догляду.

. Використовуйте висоту кімнати – зверху рушники, знизу засоби догляду. Тканинні кошики. Дешеві, яскраві, різних розмірів – можна мати окремі для чистих і брудних рушників.

Паперовий безлад накопичується непомітно – чеки, малюнки, нагадування швидко заповнюють столи й полиці. Особливо це відчутно під час свят чи в періоди зайнятості.

