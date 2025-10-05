Дует оцту та кавової гущі діє подібно до тандему оцту й соди. Кислоти в оцті розчиняють жир, а гуща нейтралізує запахи та працює як м'який абразив. До того ж у використаній каві є протигрибкові властивості, які допомагають боротися з пліснявою, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

Де можна використати оцет і кавову гущу?

Дерев'яна обробна дошка

Нанесіть суміш оцту й гущі на дошку, залиште на кілька хвилин і змийте. Гуща відтирає засохлі залишки їжі, а оцет дезінфікує.

Плита

Жирні бризки та підгорілий бруд на плиті легко відійдуть після того, як суміш трохи постоїть і розм'якшить нагар.

Каструлі та сковорідки

Підгорілі залишки їжі можна легше відмити, якщо нанести оцет із гущою, залишити на дні посуду й потім витерти губкою.

Раковина

Кавова гуща допоможе очистити раковину / Фото Shutterstock

Суміш кавової гущі та білого оцту швидко очистить раковину, надавши їй вигляду нової. Оцет допоможе розщепити мильний наліт, а кавова гуща відчистить його.

Ущільнювач у холодильнику

Завдяки протигрибковим властивостям кави й кислоті оцту можна прибрати плісняву та бруд із його щілин.

Подрібнювач відходів

У поєднанні з білим оцтом кавова гуща допоможе позбутися затхлого запаху, що йде з раковини. Гуща нейтралізує запахи, а оцет допомагає розщепити бруд, який налип на лопатях подрібнювача.

Форма для запікання

Засохлий жир і залишки їжі на скляних, керамічних чи металевих формах легше відмити після обробки сумішшю оцту та гущі.

Кухонні поверхні

Суміш оцту й кави у вигляді пасти працює як натуральний засіб проти жиру. Але треба переконатися, що матеріал стільниці стійкий до кислоти (наприклад, граніт може пошкодитися).

Зверніть увагу! Homes and gardens пише, що кавова гуща може замаскувати подряпини на дерев'яних поверхнях. Для цього потрібно нанести вологу кавову гущу на подряпину, залишити на 5 – 10 хвилин, потім витерти м'якою тканиною. Коли поверхня висохне, треба нанести прозорий лак або захисний засіб для дерева. Гуща не прибере подряпини повністю, але затемнить їх, роблячи менш помітними.

