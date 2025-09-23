Лимони – один із найкращих натуральних засобів для прибирання. Експерти розповіли, де саме вдома їх найкраще застосовувати, передає 24 Канал із посиланням на Woman and Home та Marta Stewart.

Дивіться також 3 геніальні способи, як прибрати за кухонною технікою, не пересуваючи її

Чайник

Якщо ви не купуєте новий чайник щороку, ймовірніше, він вже має накип. Але лимон легко може з цим впоратись.

Що зробити:

  • Розріжте лимон на чотири частини і покладіть у чайник;
  • Долийте води так, щоб вона покривала дно на кілька сантиметрів;
  • Закип'ятіть воду, потім вимкніть чайник і дайте настоятись 30 хвилин;
  • Вилийте воду, ретельно промийте чайник, закип'ятіть чисту воду й вилийте її, щоб позбутись смаку лимона.

Обробні дошки

Лимон не лише видаляє запахи, але й прибирає плями.

Як чистити:

  • Посипте дошку грубою сіллю;
  • Візьміть половинку лимона й використовуйте як щітку – стискаючи, щоб сік змішувався з сіллю;
  • Добре потріть дошку, особливо у місцях, де тріщини та плями;
  • Залиште на 5 хвилин, потім змийте теплою водою і дайте висохнути.

Мікрохвильова піч

Цей трюк давно використовують експерти – він справді працює. Пар і ефірні олії лимона розчиняють жир і запахи.

Як зробити:

  • Розріжте лимон навпіл і видавіть сік у миску з 1 склянкою води;
  • Покладіть туди ж половинки лимона;
  • Поставте миску в мікрохвильову і нагрівайте 3 хвилини (до закипання);
  • Обережно дістаньте миску та протріть внутрішню поверхню чистою ганчіркою;

Дзеркала та скло

Лимон – це природний спосіб отримати чисті поверхні без розводів.

Як діяти:

  • Змішайте 4 столові ложки лимонного соку з 1 склянкою води у пляшці з розпилювачем;
  • Розпиліть на скло або дзеркало;
  • Протріть чистою ганчіркою;

Аерофритюрка

Хоч вони й прості у використанні, чистити їх іноді важко. Лимон допоможе видалити жир і зберегти приємний запах.

Як зробити:

  • Вийміть лоток з фритюрниці, помістіть у теплу мильну воду;
  • Додайте кілька половинок лимона;
  • Промийте як зазвичай, але не використовуйте металеву щітку чи абразиви;

Холодильники та морозильники

Часом запахи в холодильнику складно вивести. Але лимон тут – ідеальне рішення.

Що робити:

  • Вийміть усю їжу, полиці й ящики;
  • Вимийте їх теплою мильною водою;
  • Змішайте 1 столову ложку лимонного соку з 500 мілілітрами води;
  • Протріть стінки, полиці та ущільнювачі дверцят;
  • Витріть усе насухо;

Отже, лимони – це недорогий, натуральний і ефективний засіб для чищення, який знайдеться майже в кожному домі.

Є речі, які не слід чистити лимоном. Наприклад, не можна наносити лимонний сік на поверхні з натурального каменю – мармур, вапняк, травертин – адже кислота залишає тьмяні й постійні сліди. Те саме стосується необроблених швів між плиткою, покритих лаком металів (наприклад, латуні), а також чавунних сковорідок– лимон знищує їх захисний шар і викликає іржу.

Також варто уникати лимона при чищенні:

  • делікатних тканин,
  • прикрас,
  • електроніки.

Зверніть увагу! Ніколи не змішуйте лимонний сік із відбілювачем (хлоркою) – така суміш утворює небезпечні токсичні пари.

Чому потрібно висушувати мийку після кожного використання?

Експертка з прибирання радить після кожного використання висушувати мийку. Оскільки застійна вода сприяє розвитку бактерій і плісняви.

Ефективно очистити мийку можна за допомогою суміші харчової соди і оцту. Коли сода вступає в реакцію з оцтом, виділяється вуглекислий газ – він допомагає відчистити засохлі залишки.