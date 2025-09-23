Лимони – один із найкращих натуральних засобів для прибирання. Експерти розповіли, де саме вдома їх найкраще застосовувати, передає 24 Канал із посиланням на Woman and Home та Marta Stewart.

Дивіться також 3 геніальні способи, як прибрати за кухонною технікою, не пересуваючи її

Які речі вдома найкраще чистити лимоном?

Чайник

Якщо ви не купуєте новий чайник щороку, ймовірніше, він вже має накип. Але лимон легко може з цим впоратись.

Що зробити:

Розріжте лимон на чотири частини і покладіть у чайник;

Долийте води так, щоб вона покривала дно на кілька сантиметрів;

Закип'ятіть воду, потім вимкніть чайник і дайте настоятись 30 хвилин;

Вилийте воду, ретельно промийте чайник, закип'ятіть чисту воду й вилийте її, щоб позбутись смаку лимона.

Обробні дошки

Лимон не лише видаляє запахи, але й прибирає плями.

Як чистити:

Посипте дошку грубою сіллю;

Візьміть половинку лимона й використовуйте як щітку – стискаючи, щоб сік змішувався з сіллю;

Добре потріть дошку, особливо у місцях, де тріщини та плями;

Залиште на 5 хвилин, потім змийте теплою водою і дайте висохнути.

Мікрохвильова піч

Цей трюк давно використовують експерти – він справді працює. Пар і ефірні олії лимона розчиняють жир і запахи.

Як зробити:

Розріжте лимон навпіл і видавіть сік у миску з 1 склянкою води;

Покладіть туди ж половинки лимона;

Поставте миску в мікрохвильову і нагрівайте 3 хвилини (до закипання);

Обережно дістаньте миску та протріть внутрішню поверхню чистою ганчіркою;

Дзеркала та скло

Лимон – це природний спосіб отримати чисті поверхні без розводів.

Як діяти:

Змішайте 4 столові ложки лимонного соку з 1 склянкою води у пляшці з розпилювачем;

Розпиліть на скло або дзеркало;

Протріть чистою ганчіркою;

Аерофритюрка

Хоч вони й прості у використанні, чистити їх іноді важко. Лимон допоможе видалити жир і зберегти приємний запах.

Як зробити:

Вийміть лоток з фритюрниці, помістіть у теплу мильну воду;

Додайте кілька половинок лимона;

Промийте як зазвичай, але не використовуйте металеву щітку чи абразиви;

Холодильники та морозильники

Часом запахи в холодильнику складно вивести. Але лимон тут – ідеальне рішення.

Що робити:

Вийміть усю їжу, полиці й ящики;

Вимийте їх теплою мильною водою;

Змішайте 1 столову ложку лимонного соку з 500 мілілітрами води;

Протріть стінки, полиці та ущільнювачі дверцят;

Витріть усе насухо;

Отже, лимони – це недорогий, натуральний і ефективний засіб для чищення, який знайдеться майже в кожному домі.

Що не варто чистити лимонним соком?

Є речі, які не слід чистити лимоном. Наприклад, не можна наносити лимонний сік на поверхні з натурального каменю – мармур, вапняк, травертин – адже кислота залишає тьмяні й постійні сліди. Те саме стосується необроблених швів між плиткою, покритих лаком металів (наприклад, латуні), а також чавунних сковорідок– лимон знищує їх захисний шар і викликає іржу.

Також варто уникати лимона при чищенні:

делікатних тканин,

прикрас,

електроніки.

Зверніть увагу! Ніколи не змішуйте лимонний сік із відбілювачем (хлоркою) – така суміш утворює небезпечні токсичні пари.

Чому потрібно висушувати мийку після кожного використання?

Експертка з прибирання радить після кожного використання висушувати мийку. Оскільки застійна вода сприяє розвитку бактерій і плісняви.

Ефективно очистити мийку можна за допомогою суміші харчової соди і оцту. Коли сода вступає в реакцію з оцтом, виділяється вуглекислий газ – він допомагає відчистити засохлі залишки.