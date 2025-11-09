Більше про це розкаже 24 Канал з посиланням на The Spruce.
- Більше світла – менше електрики
Експерти кажуть, що чисті вікна пропускають до 30% більше природного світла, що дозволяє рідше вмикати лампи вдень і економити електроенергію.
- Сонце – природне джерело тепла
Коли вікна чисті, сонячні промені краще прогрівають кімнату. Це може трохи знизити потребу в опаленні, особливо у міжсезоння.
- Перед зимою – чистий старт
Восени на скло осідає пил, сажа, комахи та залишки дощів. Якщо залишити це до весни, бруд "прикипить" до скла під дією морозу, і потім його буде складно відчистити.
- Комфорт і психологічний ефект
Світло і чистота у вікнах створюють відчуття свіжості. Це важливо в сезон, коли дні коротшають, а настрій може знижуватися.
- Ідеальна температура для миття
Осінь – найзручніший час для цієї роботи: ще не холодно, але вже немає спеки, через яку на склі залишаються розводи.
Чому варто мити вікна на зиму / Фото Africa Images
Як правильно мити вікна восени, щоб не залишалося розводів?
- Експерти Marvin рекомендують використовувати мікрофібру, гумові ракелі або м'які губки для полірування, рухаючись зверху вниз.
- Для миття вікон можна використовувати розчини з води з оцтом або миючим засобом, що дозволяє уникнути розводів і економити кошти.
Як позбутися конденсату на вікнах?
- Щоб видалити конденсат між склопакетами, можна скористатися феном для волосся або обігрівачем, розташувавши їх поруч із вікном. Також ефективним рішенням буде осушувач повітря. Його можна поставити на підвіконня – він допомагає знизити вологість у приміщенні та запобігти утворенню конденсату.