Більше світла – менше електрики

Експерти кажуть, що чисті вікна пропускають до 30% більше природного світла, що дозволяє рідше вмикати лампи вдень і економити електроенергію.

Сонце – природне джерело тепла

Коли вікна чисті, сонячні промені краще прогрівають кімнату. Це може трохи знизити потребу в опаленні, особливо у міжсезоння.

Перед зимою – чистий старт

Восени на скло осідає пил, сажа, комахи та залишки дощів. Якщо залишити це до весни, бруд "прикипить" до скла під дією морозу, і потім його буде складно відчистити.

Комфорт і психологічний ефект

Світло і чистота у вікнах створюють відчуття свіжості. Це важливо в сезон, коли дні коротшають, а настрій може знижуватися.

Ідеальна температура для миття

Осінь – найзручніший час для цієї роботи: ще не холодно, але вже немає спеки, через яку на склі залишаються розводи.



Чому варто мити вікна на зиму / Фото Africa Images

Як правильно мити вікна восени, щоб не залишалося розводів?

Експерти Marvin рекомендують використовувати мікрофібру, гумові ракелі або м'які губки для полірування, рухаючись зверху вниз.

Для миття вікон можна використовувати розчини з води з оцтом або миючим засобом, що дозволяє уникнути розводів і економити кошти.

