Чи можна мити стіни пароочисником – розкаже 24 Канал з посиланням на обговорення на форумі Reddit.

Чи можна мити стіни пароочисником?

Експерти зазначають, що очищення стін та стель парою є безпечним за умови правильної підготовки поверхні:

Необхідно виконати тест на невеликій ділянці, щоб переконатися, що фарба або шпалери витримають вплив пари. Обробку слід проводити на низькому або середньому режимі та тримати насадку на відстані від стіни, щоб уникнути пошкодження поверхні або фарби. Уникайте застосування на поверхнях, які не герметизовані або мають пошкодження, бо це може посприяти появі вологи, відшаруванню фарби чи появі плям.



Що можна чистити пароочисником / Фото Unsplash

Практичні поради

The Spruce пише що перед початком очистіть стіну від пилу або павутиння. Перевірте пристрій на малопомітній ділянці. Використовуйте режим низького тиску пари. Працюйте знизу вверх або зверху вниз – зазвичай зверху вниз, щоб уникнути розводів. Після обробки витріть поверхню сухою мікрофіброю для зняття залишкової вологи. Забезпечте вентиляцію кімнати після очистки, щоб швидше випарувалася волога.

Пароочисник може бути ефективним інструментом для очищення стін, але не підходить для всіх типів поверхонь. Якщо фарба або шпалери пошкоджені, або стіна має пористу структуру – краще обрати традиційні методи. Перед застосуванням – обов'язково перевірте сумісність поверхні з парою.

Які речі ніколи не слід чистити пароочисником?