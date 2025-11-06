Як підготуватися до холодів і заощадити – розкаже 24 Канал з посиланням на видання Express.
Що означає "зимовий режим" для пральної машини?
У холодну пору підвищується вологість у приміщенні, а речі після прання довше сохнуть. Ось чому важливо використовувати режим із додатковим віджимом, щоб зменшити залишкову вологу.
Практичні поради
- Використовуйте цикл з більшою швидкістю віджимання для товстих зимових речей, щоб скоротити час сушіння.
- Уникайте перевантаження – це дозволяє машині краще випрати й віджати речі, особливо в холодну погоду, коли висихання повільніше.
Правильне використання пральної машини взимку не тільки продовжує термін служби одягу та самої машини, але й знижує ризик утворення вогкості, неприємних запахів і навіть плісняви в приміщенні. Як зазначає CHOICE, майже 90% енергії, яку витрачає пральна машина, йде на нагрів води – тому зниження температури прання може значно зекономити на електриці взимку.
Який режим пралки треба використовувати взимку
Як заздалегідь зрозуміти, що пральна машина може зламатися?
- Фахівці знають, що існують певні сигнали, які вказують на те, що пральна машинка скоро може зламатися. До цих речей належать незвичні звуки, вібрація, або проблеми з обертанням барабана можуть вказувати на знос підшипників, амортизаторів або проблеми з двигуном.
- Підтікання води, залишки води в барабані та поява запахів також можуть сигналізувати про проблеми зі шлангами, ущільнювачами або дренажною системою.