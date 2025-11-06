Как подготовиться к холодам и сэкономить – расскажет 24 Канал со ссылкой на издание Express.
Что означает "зимний режим" для стиральной машины?
В холодное время повышается влажность в помещении, а вещи после стирки дольше сохнут. Вот почему важно использовать режим с дополнительным отжимом, чтобы уменьшить остаточную влагу.
Практические советы
- Используйте цикл с большей скоростью отжима для толстых зимних вещей, чтобы сократить время сушки.
- Избегайте перегрузки – это позволяет машине лучше постирать и отжать вещи, особенно в холодную погоду, когда высыхание медленнее.
Правильное использование стиральной машины зимой не только продлевает срок службы одежды и самой машины, но и снижает риск образования сырости, неприятных запахов и даже плесени в помещении. Как отмечает CHOICE, почти 90% энергии, которую тратит стиральная машина, идет на нагрев воды – поэтому снижение температуры стирки может значительно сэкономить на электричестве зимой.
Какой режим стиралки надо использовать зимой / Фото Unsplash
Как заранее понять, что стиральная машина может сломаться?
- Специалисты знают, что существуют определенные сигналы, которые указывают на то, что стиральная машинка скоро может сломаться. К этим вещам относятся необычные звуки, вибрация, или проблемы с вращением барабана могут указывать на износ подшипников, амортизаторов или проблемы с двигателем.
- Подтекание воды, остатки воды в барабане и появление запаха также могут сигнализировать о проблемах со шлангами, уплотнителями или дренажной системой.