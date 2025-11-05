К счастью, специалисты знают определенные сигналы, которые указывают на то, что техника скоро может сломаться. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Which.co.uk.

Что свидетельствует о приближении поломки?

Необычные звуки или сильная вибрация

Если машина начинает греметь, скрипеть, стучать или слишком сильно "ходить" по полу – это может указывать на износ подшипников, амортизаторов или проблемы с двигателем.

Барабан не вращается или вращается с перебоями

Например, машина стартует, смывает воду, но не выполняет отжим – это может сигнализировать о поврежденном моторе или трансмиссии.

Подтекание или вода остается в барабане после цикла

Пятна воды на полу или мокрые вещи после завершения цикла – повод проверить шланги, уплотнители, бак или дренажную систему.

Появление запахов, коррозии или пятен на ткани после стирки

Например, ржавчина на одежде или запах плесени – сигнал, что внутренняя часть барабана, уплотнения или бак уже в плохом состоянии.



Как заранее понять, что стиральная машина может сломаться / Фото Unsplash

Что с этим делать?

Ideal Home, регулярно используйте рекомендованные режимы стирки, не перегружайте барабан и применяйте соответствующие средства. Это помогает уменьшить нагрузку на механику. Проверяйте, установлена ли машина ровно, или ее ноги надежно стоят на полу – перекосы приводят к вибрации и ускоренному износу. Не игнорируйте подтекания или остаточную воду – они могут вызвать значительные повреждения или даже затопление.

