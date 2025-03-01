Сколько воды нужно, чтобы выполнить 1 цикл стирки – сообщает 24 Канал.

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Как много воды расходует стиралка

Энергоэффективность стиральной машины должна быть одним из главных критериев, который влияет на выбор техники. Мало кто из нас задумывался, сколько воды расходует стиралка на один цикл, однако это количество шокирует.

Так, зависимости от размера барабана, класса и модели, каждая стиралка тратит разное количество воды. Кроме того, на это также влияет и режим стирки. Как пишет "Главред", средний показатель расхода воды для моделей с загрузкой 5 килограммов сухого белья достигает 45 – 60 литров.

Стоит заметить, что, что сюда следует учитывать не только стирку, но и полоскание белья.

В общем, стиральные машины могут тратить на один цикл от 35 до рекордных 85 литров на один цикл стирки. Кроме того, если стиралка тратит больше воды, то это может свидетельствовать о неисправности. Например, если сломался клапан, то вода будет заполнять бак машинки, даже если устройство выключено.



Сколько воды расходует стиралка / Фото Pexels

Можно ли уменьшить расход воды

Если выбирать энергоэффективную модель и разумно подходить к выбору режимов, то стиралка не будет тратить много воды. Впрочем, расходы можно уменьшить и другим путем.

К примеру, с целью экономии следует отказаться от дополнительного полоскания. Вместо этого лучше выбирать режимы быстрой стирки, экорежимы, без подогрева воды или стирки с неполной загрузкой.