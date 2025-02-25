Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

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Зачем в стиралках фильтр

Задумывались ли вы, когда в последний раз чистили фильтр стиральной машинки? Если ваш ответ где-то между "никогда" и "в моей машинке есть какой-то фильтр", то вы не одиноки. Часто пользователи стиралок чистят внешний и внутренний барабан, одна о фильтре сливной помпы часто забывают. Впрочем, очистка именно этой запчасти может предотвратить появление неприятных запахов и обеспечивает эффективную работу.

Как объяснила Линдси Джонс, техническое название фильтра стиралки – это фильтр сливной помпы. Это элемент дренажной системы, который фильтрует мусор, вымывающийся из одежды, и предотвращает его накопление и забивание сливного шланга. Время от времени этот фильтр нужно чистить, чтобы стиралка могла правильно сливать воду после каждого цикла.

В то же время стоит заметить, что потребность чистить фильтр зависит и от модели стиральной машинки. В новых моделях эта функция может быть автоматизирована, поэтому всегда стоит читать руководство по использованию техники.



Стиралки имеют фильтр, который надо чистить / Фото Freepik

Как часто нужно чистить фильтр стиралки

Если стиралка имеет фильтр, который стоит чистить собственноручно, то это следует делать ежемесячно. Конечно, это зависит и от производителя, но обычно – достаточно это делать раз в 4 – 5 недель.

Чтобы правильно почистить фильтр, стоит подготовить некоторые вещи. В частности, понадобятся:

неглубокий контейнер или миска;

отвертка;

перчатки;

очистительные или мягкие салфетки;

небольшое полотенце или тряпка.

Сам алгоритм чистки стиралки очень прост. Сначала нужно отсоединить стиральную машину от сети – выключить питание и извлечь провод из розетки. С помощью инструкции следует найти фильтр:

в стиралках с вертикальной загрузкой фильтр обычно располагается внутри центральной мешалки или вдоль верхнего края барабана;

в стиралках с передней загрузкой фильтр часто находится в нижней передней части прибора, за небольшой панелью или крышкой.

После этого стоит слить воду. Некоторые модели имеют встроенный шланг для слива воды, но если у вас его нет, убедитесь, что вода сливается в неглубокий таз. Держите рядом полотенце, чтобы вода не текла на пол.

Важно! Стиральные машины с верхней загрузкой не нужно сливать.



Стиралки нужно поддерживать в чистоте / Фото Freepik

Третьим этапом является снятие самого фильтра. Если стиралка имеет панель или крышку, которая закрывает фильтр, снимите ее с помощью отвертки. Затем извлеките фильтр из сливной помпы. Обязательно используйте перчатки, чтобы удалить мусор.

Тщательно промойте фильтр стиральной машины под теплой водой, осторожно протирая мягкой тканью или щеткой. Важно удалить как можно больше грязи, ведь именно это влияет на работу техники и чистоту одежды после стирки.

После этого следует очистить корпус фильтра, чтобы предотвратить дальнейшее засорение. Перед тем, как поставить фильтр обратно, убедитесь, что вы удалили все загрязнения, к которому имели возможность добраться.

Теперь фильтр можно вставить обратно в стиралку. Не забудьте убедиться, что он надежно закреплен.

Эксперты отмечают, что чистый фильтр сливной помпы сохраняет белье свежим, а стиральная машинка – будет работать эффективно.