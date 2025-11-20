Эксперт по финансам Мартин Льюис назвал бытовой прибор, который потребляет больше всего электроэнергии. Специалист советует по возможности его не использовать, передает 24 Канал со ссылкой на Manchester Evening News.

Какой прибор потребляет больше всего электроэнергии?

По его словам Льюиса, сушилка для белья является одним из самых энергоемких приборов. Поэтому, по его мнению, лучше сушить вещи на воздухе или сокращать время на использование сушилки.

Альтернативой также может быть осушитель воздуха, который потребляет меньше электроэнергии и помогает поддерживать влажность в квартире.

Как пишет издание Sciencing, уже давно доказано, что сушилки для одежды – одни из главных виновников чрезмерного энергопотребления в домохозяйствах. Наименее эффективные модели могут "поглощать" столько электричества, что на них приходится до десятой части всего потребления электроэнергии в доме.

Во многом это объясняется принципом работы приборов: многие модели пересушивают одежду, продолжая подавать тепло и расходовать электричество даже после того, как ткань уже достаточно высохла.

Сушилка часто "съедает" больше электроэнергии чем холодильник / Фото из открытых источников

Click Petróleo e Gás тем временем пишет, что один цикл сушки может потребить столько же или даже больше электроэнергии, чем холодильник – за целый день.

Способ использования сушилки тоже влияет на расходы. Среди распространенных привычек, которые увеличивают счет за электричество:

перегрузка барабана – машина работает дольше, чтобы высушить все;

повторение циклов или выбор слишком длинных программ;

нечищеный фильтр для ворса – снижает циркуляцию воздуха и заставляет прибор расходовать больше энергии;

включение сушилки для маленьких загрузок, которые могли бы высохнуть естественно.

Корректировка таких мелочей – быстрый способ уменьшить влияние сушилки без отказа от нее.

Если у вас уже есть сушилка, вы можете уменьшить ее влияние на счет следующими способами:

максимально использовать режим отжима стиральной машины – меньше мокроты в белье;

загружать полные барабаны, но не превышать лимит;

использовать сушилку в дождливые дни, при высокой влажности или когда действительно нужна быстрая сушка;

сочетать естественную сушку с машинной – например, использовать сушилку только для довысушивания.

Какую температуру лучше выставить на бойлере?

Правильная температура в бойлере важна для комфорта, экономии и безопасности. Эксперты советуют устанавливать 50 – 60 градусов. Это оптимально: вода достаточно горячая, не тратится лишняя электроэнергия и меньше образуется накипь. Можно выставлять 40 – 45 градусов, но тогда нужно периодически прогревать воду до 60 градусов, чтобы не размножались бактерии.