На какую минимальную температуру можно выставить отопление на бойлере – расскажет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Что говорят эксперты?

В Украине специалисты рекомендуют устанавливать температуру нагрева воды в диапазоне от 50 до 60 градусов, что является оптимальным компромиссом между комфортом, энергоэффективностью и уменьшением образования накипи.

Возможно также ставить температуру на уровне 40 – 45 градусов, но при этом следует поддерживать регулярный нагрев до 60 градусов для предотвращения размножения бактерий.

Однако все же для большинства домохозяйств минимально рекомендуемый режим – примерно 50 градусов. В этом режиме вода будет достаточно горячей для обычных бытовых нужд (душ, мытье посуды), но не такой высокой, чтобы вызывать большие расходы или ускоренное образование накипи.



На какую минимальную температуру выставить бойлер / Фото Unsplash

Почему не рекомендуют выставлять температуру ниже 50 градусов?

Как отмечает Home Serve, при очень низкой температуре существует риск размножения бактерий (например, легионеллы) в водонагревателе или воде. А установка слишком высокой температуры (70 градусов и выше) приводит к большому энергопотреблению и быстрому износу прибора из-за образования накипи.

