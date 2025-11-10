Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Home Serve.

Почему течет бойлер?

Переполненный бойлер или избыточное давление

Одна из самых распространенных причин протечек – чрезмерное давление в баке. Если бойлер переполнен или не работает предохранительный клапан, вода может начать вытекать. Специалисты советуют регулярно проверять клапан и следить за уровнем воды.

Износ уплотнителей и прокладок

Со временем резиновые или силиконовые прокладки в бойлере теряют эластичность, что приводит к протечкам в местах соединений. Обычно достаточно заменить прокладки, чтобы восстановить герметичность.

Коррозия бака

Если бойлер эксплуатируется долгие годы, внутренняя стенка бака может покрываться ржавчиной. Это не только вызывает протечки, но и снижает срок службы техники. Регулярная замена анодного стержня помогает защитить бак от коррозии.

Механические повреждения

Трещины или удар по бойлеру также могут стать причиной протечек. В таких случаях ремонт обычно невозможен – требуется замена бака или всего устройства.



Почему течет бойлер / Фото Unsplash

Что советуют эксперты?

Эксперты Yasno советуют:

Проверять бойлер не реже чем раз в год.

Вовремя заменять прокладки и анодный стержень.

Не игнорировать протечки – даже небольшая течь может повлечь повреждение стен, пола и электропроводки.

