Чому тече бойлер?

Переповнений бойлер або надлишковий тиск

Одна з найпоширеніших причин протікання – надмірний тиск у баку. Якщо бойлер переповнений або не працює запобіжний клапан, вода може почати витікати. Фахівці радять регулярно перевіряти клапан та стежити за рівнем води.

Знос ущільнювачів і прокладок

З часом гумові або силіконові прокладки в бойлері втрачають еластичність, що призводить до протікань у місцях з’єднань. Зазвичай достатньо замінити прокладки, щоб відновити герметичність.

Корозія бака

Якщо бойлер експлуатується довгі роки, внутрішня стінка бака може покриватися іржею. Це не тільки спричиняє протікання, а й знижує термін служби техніки. Регулярна заміна анодного стрижня допомагає захистити бак від корозії.

Механічні пошкодження

Тріщини або удар по бойлеру також можуть стати причиною протікання. У таких випадках ремонт зазвичай неможливий – потрібна заміна бака або всього пристрою.



Що радять експерти?

Експерти Yasno радять:

Перевіряти бойлер не рідше ніж раз на рік.

Вчасно замінювати прокладки та анодний стрижень.

Не ігнорувати протікання – навіть невелика течія може спричинити пошкодження стін, підлоги та електропроводки.

