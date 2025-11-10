Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра энергетики Светланы Гринчук.

Что сказала Гринчук о ситуации с отключениями?

Гринчук рассказала, что после последней массированной атаки энергосистема Украины получила существенные повреждения. К сожалению, не все объекты можно физически защитить.

"Военные делают все возможное, чтобы сбивать ракеты, энергетики круглосуточно ремонтируют сети и балансируют систему", – отметила министр энергетики Светлана Гринчук.

Она утверждает, что графики отключений света уже сократили. Это удалось сделать после оперативного ремонта.

Впрочем, это не означает, что количество отключений не будет меняться после новых атак.

Правительство подготовило различные сценарии реагирования – от оптимистического до худшего – и будет действовать по этим алгоритмам. Прогнозировать подробно сейчас невозможно, потому что неизвестно, куда враг нанесет следующий удар,

– заявила Гринчук.

Она добавила, что количество бригад и резервы оборудования значительно увеличили. Это помогает быстро заменять поврежденное оборудование.

Гринчук заверила, что восстановление идет значительно быстрее также благодаря построенным укрытиям.

Ситуация в энергосистеме: последние новости