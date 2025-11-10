Чего ожидать от отключений света зимой?

Обесточивание станут частью жизни в Украине в ближайшее время, однако в областях запада ситуация будет несколько лучше. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Смотрите также Атака на подстанции АЭС и остановки ТЭС: чем грозит последний обстрел энергетики Украины

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Наиболее реалистичный сценарий – это тот, в котором мы живем сейчас. То есть от атаки к атаке, с меньшими или с большими отключениями, но с сохранением управляемости системы и возможностью ее постоянного восстановления после очередных атак. В количественном выражении это означает графики почасовых отключений от 1 до 2 очередей в 12 регионах Украины: с меньшим количеством отключений западнее и с большим – восточнее.

Эксперт отметил, что ситуация в Харькове, Чернигове, Сумах, Шостке, Кременчуге или Кривом Роге значительно хуже, чем во Львове или Тернополе. Причиной является сложная ситуация с объектами генерации, ведь Россия имеет больше возможностей для их поражения, учитывая географическое расположение.

О перспективе жить по графикам отключений до конца отопительного сезона говорит член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

Мне кажется, графики отключений будут до конца зимы. Избежать их невозможно. Они могут только становиться более длительными, потому что враг фактически ежедневно выбивает генерацию, бьет по операторам системы передачи и даже небольших тепловых электростанциях, по современным электростанциям на биотопливе начинает попадать. Генерацию быстро построить невозможно, ее больше не становится.

– сказал нардеп.

Обратите внимание! В ночь на 9 ноября Россия разрушила первую в Украине большую ТЭЦ на биомассе, которая работала на Черниговщине. Удару дронами подверглась компания "Клиар Энерджи".

Как Россия уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины?

8 ноября Россия обстреляла объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Враг использовал более 400 дронов и 45 ракет, 32 из которых были баллистическими.

Атака вывела из строя все ТЭС "Центрэнерго", а также оборудование на одной из теплоэлектростанций ДТЭК. Ударам подверглись также подстанции, которые обеспечивают питание Хмельницкой и Ровенской АЭС.

В ночь на 9 ноября россияне разрушили ТЭЦ на биомассе, которая производит электроэнергию и тепло из органических отходов.

