По теплоэлектроцентрали ударили три российских дрона. Об этом рассказал основатель компании "Клиар Энерджи" Андрей Гриненко. Именно это предприятие построило ТЭЦ в 2016 году, передает 24 Канал.
Смотрите также Одна из самых тяжелых атак для энергетики: в Минэнерго ответили, где самая сложная ситуация
Что известно об ударе по ТЭЦ?
По словам Гриненко, эта ТЭЦ стала эталоном для отрасли. Она была первой крупной станцией на биомассе.
Для меня этот проект всегда был особенным из-за людей, которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну,
– говорится в заметке основателя "Клиар Энерджи".
По словам бизнесмена, в результате атаки пострадавших нет.
Справка: Клиар Энерджи – энергетическая компания, которая занимается строительством и эксплуатацией электростанций на биомассе, ветровых и солнечных электростанций, станций дегазации мусорных полигонов.
Как выглядит разрушенная ТЭЦ / Фото Гриненко
Что известно об обстрелах украинской энергетики?
- В ночь на 8 ноября Россия в очередной раз массированно ударила по украинской энергетической инфраструктуре. На этот раз враг сделал ставку на тяжело сбиваемые баллистические ракеты. По словам министра энергетики Светланы Гринчук, таких прямых ударов по энергообъектам, вероятно, не последовало с начала полномасштабного вторжения.
- В результате последней атаки все тепловые электростанции "Центрэнерго" остановились. Они больше не генерируют электроэнергию.
- Известно, что враг обстрелял подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС, угрожая ядерной безопасности Европы.
- Экономист Олег Пендзин в эфире 24 Канала пояснил, что готовность энергосистемы к зиме зависит от нескольких факторов, главный из которых – температура зимой. Если зима будет теплой, систему удастся удержать стабильную. Из-за использования генераторов электроэнергия дорожает в 2 – 2,5 раза. Для стабильного прохождения зимы Украине нужно 12 – 13 миллиардов кубов газа, в хранилищах сейчас около 8,5 миллиарда. В случае холодной зимы планируется закупка газа из Словакии.