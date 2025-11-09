По теплоелектроцентралі вдарили три російські дрони. Про це розповів засновник компанії "Кліaр Енерджі" Андрій Гріненко. Саме це підприємство збудувало ТЕЦ у 2016 році, передає 24 Канал.

Що відомо про удар по ТЕЦ?

За словами Гріненка, ця ТЕЦ стала еталоном для галузі. Вона була першою великою станцією на біомасі.

Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну,

– йдеться у дописі засновника "Кліар Енерджі".

За словами бізнесмена, внаслідок атаки постраждалих немає.

Довідка: Кліaр Енерджі – енергетична компанія, яка займається будівництвом та експлуатацією електростанцій на біомасі, вітрових та сонячних електростанцій, станцій дегазації сміттєвих полігонів.

Який вигляд має руйнована ТЕЦ / Фото Гріненко

Що відомо про обстріли української енергетики?