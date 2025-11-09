По теплоелектроцентралі вдарили три російські дрони. Про це розповів засновник компанії "Кліaр Енерджі" Андрій Гріненко. Саме це підприємство збудувало ТЕЦ у 2016 році, передає 24 Канал.
Що відомо про удар по ТЕЦ?
За словами Гріненка, ця ТЕЦ стала еталоном для галузі. Вона була першою великою станцією на біомасі.
Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну,
– йдеться у дописі засновника "Кліар Енерджі".
За словами бізнесмена, внаслідок атаки постраждалих немає.
Довідка: Кліaр Енерджі – енергетична компанія, яка займається будівництвом та експлуатацією електростанцій на біомасі, вітрових та сонячних електростанцій, станцій дегазації сміттєвих полігонів.
Який вигляд має руйнована ТЕЦ / Фото Гріненко
Що відомо про обстріли української енергетики?
- У ніч проти 8 листопада Росія вкотре масовано вдарила по українській енергетичній інфраструктурі. Цього разу ворог зробив ставку на балістичні ракети, які важко збивати. За словами міністра енергетики Світлани Гринчук, таких прямих ударів по енергооб'єктах, ймовірно, не було з початку повномасштабного вторгнення.
- Внаслідок останньої атаки усі теплові електростанції "Центренерго" зупинилися. Вони більше не генерують електроенергію.
- Відомо, що ворог обстріляв підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС, загрожуючи ядерній безпеці Європи.
- Економіст Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу пояснив, що готовність енергосистеми до зими залежить від кількох чинників, головний із яких – температура взимку. Якщо зима буде теплою, систему вдасться втримати стабільною. Через використання генераторів електроенергія дорожчає у 2 – 2,5 раза. Для стабільного проходження зими Україні потрібно 12 – 13 мільярдів кубів газу, у сховищах зараз є близько 8,5 мільярда. У разі холодної зими планують закупівлю газу зі Словаччини.