Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов в етері телемарафону, передає 24 Канал.
Як Україна пережила останню атаку?
Артем Некрасов заявив, що російська атака 8 листопада стала однією з найважчих для української енергосистеми за час повномасштабної війни. Росія застосувала 45 ракет, із яких 32 були балістичними, і їх складно перехоплювати.
У більшості регіонів введені погодинні відключення світла. Проте найскладніше, за словами Некрасова, у Харківській, Сумській і Полтавській областях.
Через попередні обстріли знеструмлені абоненти на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині та Чернігівщині.
Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, але доступ до ремонту обладнання можливий тільки після дозволу військових.
Міненерго закликає українців зменшити використання побутових приладів у пікові години – з 8:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
Перенесення виконання енергоємних процесів на час після 22:00 допоможе знизити навантаження на енергосистему та стабілізувати її роботу,
– пояснюють в міністерстві.
Які ще наслідки останньої атаки?
Росія завдала ударів по українських підстанціях, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС. Це, за словами очільника МЗС України, створило ризики для ядерної безпеки Європи.
Через атаки виникли масштабні відключення світла у кількох українських містах і призупиняли роботу пункти пропуску на кордоні.
У Харкові метро припинило рух вже на дві доби через критичне падіння напруги після чергових ворожих обстрілів. Наразі воно працює тільки як укриття.