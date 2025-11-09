Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Как Украина пережила последнюю атаку?

Артем Некрасов заявил, что российская атака 8 ноября стала одной из самых тяжелых для украинской энергосистемы за время полномасштабной войны. Россия применила 45 ракет, из которых 32 были баллистическими, и их сложно перехватывать.

В большинстве регионов введены почасовые отключения света. Однако самое сложное, по словам Некрасова, в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Из-за предыдущих обстрелов обесточены абоненты в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, но доступ к ремонту оборудования возможен только после разрешения военных.

Минэнерго призывает украинцев уменьшить использование бытовых приборов в пиковые часы – с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.

Перенос выполнения энергоемких процессов на время после 22:00 поможет снизить нагрузку на энергосистему и стабилизировать ее работу,

– объясняют в министерстве.

Какие еще последствия последней атаки?