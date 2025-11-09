Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Как Украина пережила последнюю атаку?
Артем Некрасов заявил, что российская атака 8 ноября стала одной из самых тяжелых для украинской энергосистемы за время полномасштабной войны. Россия применила 45 ракет, из которых 32 были баллистическими, и их сложно перехватывать.
В большинстве регионов введены почасовые отключения света. Однако самое сложное, по словам Некрасова, в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Из-за предыдущих обстрелов обесточены абоненты в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях.
Аварийные бригады работают в усиленном режиме, но доступ к ремонту оборудования возможен только после разрешения военных.
Минэнерго призывает украинцев уменьшить использование бытовых приборов в пиковые часы – с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00.
Перенос выполнения энергоемких процессов на время после 22:00 поможет снизить нагрузку на энергосистему и стабилизировать ее работу,
– объясняют в министерстве.
Какие еще последствия последней атаки?
Россия нанесла удары по украинским подстанциям, которые питают Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Это, по словам главы МИД Украины, создало риски для ядерной безопасности Европы.
Из-за атак возникли масштабные отключения света в нескольких украинских городах и приостанавливали работу пункты пропуска на границе.
В Харькове метро прекратило движение уже на двое суток из-за критического падения напряжения после очередных вражеских обстрелов. Сейчас оно работает только как укрытие.