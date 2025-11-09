Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковский метрополитен".
Читайте также Россия снова массированно ударила по энергетике: какие города остались без света
Что происходит в харьковском метро?
Утром в воскресенье, 9 ноября, пресс-служба заявила о возобновлении движения поездов по линиям метрополитена. Отмечалось, что движение будет осуществляться по графику выходного дня.
Однако уже через час стало известно, что в связи со снижением напряжения движение поездов по линиям метрополитена снова временно прекращено.
Метрополитен работает в режиме укрытия,
– говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, движение поездов харьковского метрополитена было полностью остановлено 8 ноября после массированного удара по энергосистеме Украины. Вражеский обстрел заставил местные власти перевести метрополитен в аварийный режим работы.
Сейчас работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров.
Россия бьет по энергетике: последние новости
Во время массированной атаки 8 ноября Россия снова била по критической инфраструктуре Украины. Под удар попали подстанции, обеспечивающие энергоснабжение Хмельницкой и Ровенской АЭС.
После обстрела Украина заявила о необходимости срочного заседания Совета руководителей МАГАТЭ, чтобы как можно быстрее отреагировать на возможные риски.
Из-за российских атак 9 ноября в большинстве регионов Украины введут почасовые отключения света для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59.