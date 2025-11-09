Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковский метрополитен".

Что происходит в харьковском метро?

Утром в воскресенье, 9 ноября, пресс-служба заявила о возобновлении движения поездов по линиям метрополитена. Отмечалось, что движение будет осуществляться по графику выходного дня.

Однако уже через час стало известно, что в связи со снижением напряжения движение поездов по линиям метрополитена снова временно прекращено.

Метрополитен работает в режиме укрытия,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, движение поездов харьковского метрополитена было полностью остановлено 8 ноября после массированного удара по энергосистеме Украины. Вражеский обстрел заставил местные власти перевести метрополитен в аварийный режим работы.

Сейчас работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров.

