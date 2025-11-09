Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковский метрополитен".

Что происходит в харьковском метро?

Утром в воскресенье, 9 ноября, пресс-служба заявила о возобновлении движения поездов по линиям метрополитена. Отмечалось, что движение будет осуществляться по графику выходного дня.

Однако уже через час стало известно, что в связи со снижением напряжения движение поездов по линиям метрополитена снова временно прекращено.

Метрополитен работает в режиме укрытия,
– говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, движение поездов харьковского метрополитена было полностью остановлено 8 ноября после массированного удара по энергосистеме Украины. Вражеский обстрел заставил местные власти перевести метрополитен в аварийный режим работы.

Сейчас работа наземного транспорта в городе организована с учетом того, что метрополитен временно не перевозит пассажиров.

  • Во время массированной атаки 8 ноября Россия снова била по критической инфраструктуре Украины. Под удар попали подстанции, обеспечивающие энергоснабжение Хмельницкой и Ровенской АЭС.

  • После обстрела Украина заявила о необходимости срочного заседания Совета руководителей МАГАТЭ, чтобы как можно быстрее отреагировать на возможные риски.

  • Из-за российских атак 9 ноября в большинстве регионов Украины введут почасовые отключения света для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59.