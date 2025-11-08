Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ПАО "Центрэнерго". Там назвали эту ночную атаку самым массированным ударом по соответствующим объектам с начала полномасштабной войны.
Какова ситуация с ТЭС в Украине?
В компании отметили, что по их тепловым электростанциям, которые удалось восстановить после сокрушительной российской атаки, произошедшей еще в 2024 году, ударило "невиданное ранее количество ракет и бесчисленное количество дронов".
"Мы, ради безопасности, молчали, но сделали все, чтобы украинцы перезимовали со светом и теплом прошлую зиму и преодолели путь сквозь адские испытания, чтобы удачно начать нынешний отопительный сезон", – отметили там.
Отмечается, что в течение ночи бил по всей генерации ТЭС, в результате чего станции оказались в огне. Общество, кроме вышеупомянутого также отметило, что это военные объекты, и на них работают исключительно гражданские люди.
Мы остановились... Сейчас – ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью! Каждый раз враг бьет еще жесточе, еще циничнее,
– говорится в сообщении.
В то же время в "Центрэнерго" отметили, что будут работать над восстановлением, ремонтом и внедрением новой генерации.
Что известно о ночной массированной атаке?
- Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Особенно сложная ситуация – на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине.
- В то же время в России признали, что нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА по объектам газоэнергетического комплекса.
- Только в Полтавской области повреждены три объекта критической инфраструктуры. Для удара враг использовал БпЛА "Герань-2" и крылатые ракеты. Множественные осколочные ранения получил 43-летний мужчина.
- Начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что Россия использовала больше баллистических ракет, чем крылатых, сделав ставку на то, что первые летят быстрее, и их труднее перехватить.