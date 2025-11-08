Россияне начали более массированно применять баллистические и аэробаллистические ракеты. Об этом заявил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире "Киев24", передает 24 Канал.

В чем особенность удара по Украине 8 ноября?

По словам Игната, ночью по Украине запустили 45 ракет различных типов. Из них – 32 ракеты, которые атаковали наши города по баллистической траектории. Речь идет о баллистике наземного базирования – это 25 "Искандер-М"/ KN-23 – и баллистике воздушного базирования – 7 "Кинжалов".

Полковник указал на то, что Россия использовала больше баллистических ракет, чем крылатых. Враг сделал ставку на то, что первые летят быстрее, и их труднее перехватить.

Офицер также добавил, что противник применил крылатые ракеты различного базирования – и наземного – 10 "Искандеров-К" и морского – 3 "Калибры".

Кроме того, Украину массированно атаковали дроны. Оккупанты выпустили более 450 беспилотников.

К слову, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала обратил внимание, что подавляющее большинство ударов пришлось на Левобережье, часть восточной и центральной Украины. Поэтому у противника не было необходимости использовать дальнобойные ракеты Х-101 из "тушек".

Какие последствия массированной атаки на Украину 8 ноября?