Росіяни почали більш масовано застосовувати балістичні та аеробалістичні ракети. На цьому наголосив начальник управління комунікації командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі "Київ24", передає 24 Канал.

У чому особливість удару по Україні 8 листопада?

За словами Ігната, уночі по Україні запустили 45 ракет різних типів. З них – 32 ракети, які атакували наші міста по балістичній траєкторії. Йдеться про балістику наземного базування – це 25 "Іскандер-М"/ KN-23 – та балістику повітряного базування – 7 "Кинджалів".

Полковник вказав на те, що Росія використала більше балістичних ракет, ніж крилатих. Ворог зробив ставку на те, що перші летять швидше, і їх важче перехопити.

Офіцер також додав, що противник застосував крилаті ракети різного базування – і наземного – 10 "Іскандерів-К" і морського – 3 "Калібри".

Крім того, Україну масовано атакували дрони. Окупанти випустили понад 450 безпілотників.

До слова, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу звернув увагу, що переважна більшість ударів припала на Лівобережжя, частину східної та центральної України. Тому у противника не було потреби використовувати далекобійні ракети Х-101 з "тушок".

Які наслідки масованої атаки на Україну 8 листопада?