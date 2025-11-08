На щастя, загиблих внаслідок цього удару немає, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає 24 Канал. Він також показав кадри наслідків.
Що відомо про російський удар по авто?
Зазначається, що автомобіль, в якому їхали волонтери та знімальна група, потрапив під удар в районі Костянтинівки. Зокрема, серед пасажирів був австрійський журналіст, кореспондент телеканалу ORF Крістіан Вершютц.
Удар по авто у Костянтинівці: дивіться відео
За словами Крістіана Вершютца, жертв вдалося уникнути, оскільки всі встигли залишити транспортний засіб, оскільки побачили дрон заздалегідь. Попри це, саме авто повністю знищене, і ремонту та відновленню не підлягає.
Ворог б'є по волонтерах та журналістах
Днями російський удар по Слов'янську вбив українську зоозахисницю Олену Полиніну. Вона всіляко допомагала тваринам на прифронтових територіях. Внаслідок ворожої атаки загинули ще двоє людей.
Також нещодавно знімальна група телеканалу Freedom потрапила під удар російського дрона "Ланцет" у Краматорську на Донеччині. Загинули журналісти Олена Губанова (Грамова) та Євген Кармазін.
У червні внаслідок удару російського дрона загинула 69-річна британська волонтерка Енні Льюїс Марффі. Родичі досі не можуть отримати її тіло. Жінка переміщувалася на зеленому Toyota RAV4.