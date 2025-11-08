На щастя, загиблих внаслідок цього удару немає, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає 24 Канал. Він також показав кадри наслідків.

Що відомо про російський удар по авто?

Зазначається, що автомобіль, в якому їхали волонтери та знімальна група, потрапив під удар в районі Костянтинівки. Зокрема, серед пасажирів був австрійський журналіст, кореспондент телеканалу ORF Крістіан Вершютц.

Удар по авто у Костянтинівці: дивіться відео

За словами Крістіана Вершютца, жертв вдалося уникнути, оскільки всі встигли залишити транспортний засіб, оскільки побачили дрон заздалегідь. Попри це, саме авто повністю знищене, і ремонту та відновленню не підлягає.

Ворог б'є по волонтерах та журналістах