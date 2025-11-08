Окрім того, поранений чоловік. Детальніше про наслідки російської атаки повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

Що відомо про наслідки на Полтавщині?

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів. Для ураження Полтавщини ворог використав БпЛА "Герань-2" та крилаті ракети.

Кременчуцький район – пошкоджено енергетичний об'єкт унаслідок влучань та падіння уламків;

– пошкоджено енергетичний об'єкт унаслідок влучань та падіння уламків; Лубенський район – пошкоджено адміністративну будівлю, приміщення депо, а також локомотиви, які перебували на технічному обслуговуванні;

– пошкоджено адміністративну будівлю, приміщення депо, а також локомотиви, які перебували на технічному обслуговуванні; Полтавський район – пошкоджено майно підприємства нафтогазової промисловості.

До слова, 43-річний працівник отримав множинні осколкові поранення, йому надають медичну допомогу.

Наслідки атаки на Полтавщині: дивіться фото

Також у ДСНС розповіли про пожежі на окремих ділянках підприємств. Під загрозою повторних ворожих обстрілів на місцях залучили понад 160 рятувальників, спеціальну техніку, піротехнічні та медичні підрозділи.

Яка ситуація в Кременчуку після обстрілу?

Наразі у Кременчуцькій громаді відсутнє постачання електрики, води та частково опалення. У місті не працює електротранспорт, тож на маршрути вивели додаткові автобуси.

Окрім того, організовано оперативний координаційний штаб, розгортають Пункти незламності.

Зауважте! Працює гаряча лінія Кременчуцької міськради – 1563, а також цілодобовий обласний контакт-центр – 0800-502-230.

Оперативні бригади працюють над ліквідацією наслідків атаки. Відповідні роботи будуть тривати безперервно для стабілізації ситуації в регіоні,

– зазначили в "Полтаваобленерго".

Нагадаємо, в області введено спеціальні графіки аварійного відключення світла.

