Кроме того, ранен человек. Подробнее о последствиях российской атаки сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.
Смотрите также На Украину летели "Кинжалы", "Искандеры" и "Шахеды": карта движения вражеских целей 8 ноября
Что известно о последствиях на Полтавщине?
Под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам военных преступлений. Для поражения Полтавщины враг использовал БпЛА "Герань-2" и крылатые ракеты.
- Кременчугский район – поврежден энергетический объект в результате попаданий и падения обломков;
- Лубенский район – повреждено административное здание, помещения депо, а также локомотивы, которые находились на техническом обслуживании;
- Полтавский район – повреждено имущество предприятия нефтегазовой промышленности.
К слову, 43-летний работник получил множественные осколочные ранения, ему оказывают медицинскую помощь.
Последствия атаки на Полтавщине: смотрите фото
Также в ГСЧС рассказали о пожарах на отдельных участках предприятий. Под угрозой повторных вражеских обстрелов на местах привлекли более 160 спасателей, специальную технику, пиротехнические и медицинские подразделения.
Какая ситуация в Кременчуге после обстрела?
Сейчас в Кременчугской общине отсутствует снабжение электричества, воды и частично отопления. В городе не работает электротранспорт, поэтому на маршруты вывели дополнительные автобусы.
Кроме того, организован оперативный координационный штаб, разворачивают Пункты несокрушимости.
Обратите внимание! Работает горячая линия Кременчугского горсовета – 1563, а также круглосуточный областной контакт-центр – 0800-502-230.
Оперативные бригады работают над ликвидацией последствий атаки. Соответствующие работы будут продолжаться непрерывно для стабилизации ситуации в регионе,
– отметили в "Полтаваоблэнерго".
Напомним, в области введены специальные графики аварийного отключения света.
Коротко о российской атаке 8 ноября:
Всего ночью противник запустил 458 беспилотников и 45 ракет, из которых 32 – баллистические. Основные направления удара – Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.
Также пострадал объект критической инфраструктуры в Прилуцком районе на Черниговщине, там возник пожар.
В части регионов действуют графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей. Существенно задерживается ряд поездов.
В Днепре беспилотник беспилотник попал в многоэтажку. Известно как минимум о 12 пострадавших и 3 погибших.
В российском минобороны заявили, что поразили все определенные цели.