Кроме того, ранен человек. Подробнее о последствиях российской атаки сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.

Что известно о последствиях на Полтавщине?

Под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по фактам военных преступлений. Для поражения Полтавщины враг использовал БпЛА "Герань-2" и крылатые ракеты.

Кременчугский район – поврежден энергетический объект в результате попаданий и падения обломков;

– поврежден энергетический объект в результате попаданий и падения обломков; Лубенский район – повреждено административное здание, помещения депо, а также локомотивы, которые находились на техническом обслуживании;

– повреждено административное здание, помещения депо, а также локомотивы, которые находились на техническом обслуживании; Полтавский район – повреждено имущество предприятия нефтегазовой промышленности.

К слову, 43-летний работник получил множественные осколочные ранения, ему оказывают медицинскую помощь.

Последствия атаки на Полтавщине: смотрите фото

Также в ГСЧС рассказали о пожарах на отдельных участках предприятий. Под угрозой повторных вражеских обстрелов на местах привлекли более 160 спасателей, специальную технику, пиротехнические и медицинские подразделения.

Какая ситуация в Кременчуге после обстрела?

Сейчас в Кременчугской общине отсутствует снабжение электричества, воды и частично отопления. В городе не работает электротранспорт, поэтому на маршруты вывели дополнительные автобусы.

Кроме того, организован оперативный координационный штаб, разворачивают Пункты несокрушимости.

Обратите внимание! Работает горячая линия Кременчугского горсовета – 1563, а также круглосуточный областной контакт-центр – 0800-502-230.

Оперативные бригады работают над ликвидацией последствий атаки. Соответствующие работы будут продолжаться непрерывно для стабилизации ситуации в регионе,

– отметили в "Полтаваоблэнерго".

Напомним, в области введены специальные графики аварийного отключения света.

Коротко о российской атаке 8 ноября: