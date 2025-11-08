Там заявили, что якобы били только по объектам украинского газоэнергетического комплекса. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на минобороны России.

Что говорят в России об атаке на Украину?

В российском минобороны заявили, что якобы в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными по объектам газоэнергетического комплекса Украины, которые обеспечивали их работу.

Там цинично добавили, что "цели удара достигнуты, все предназначенные объекты поражены".

Российская атака на Украину: коротко о главном