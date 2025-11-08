Детали обстрела прокомментировал в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал. Враг начал применять больше баллистики.

Что известно об атаке 8 ноября?

Игнат назвал российскую атаку по энергетике и газовой промышленности "типичной" – с разных направлений, различными средствами воздушного нападения.

Враг хочет достичь своих целей, оставить украинцев без тепла и света именно в такой тяжелый период. Поэтому сегодня он применил большое количество баллистических ракет,

– подчеркнул военный.

В частности, речь идет о 25 "Искандер-М" і 7 "Кинжалах" – то есть 32 ракеты из 45 запущенных в целом. "Это довольно мощная атака именно баллистикой и аэробаллистикой", – отметил Игнат.

Кроме того, противник запустил 10 крылатых ракет "Искандер-К" и 3 крылатых ракеты "Калибр". Основными направлениями вражеского удара стали Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.

Сбивать баллистику не так просто... Именно поэтому президент Украины каждый раз подчеркивает необходимость систем Patriot для защиты наших городов и объектов критической инфраструктуры,

– добавил Игнат.

Он также отметил, что возросло количество баллистических ракет в соотношении к крылатым по сравнению с 2024 годом.

Какие последствия вражеского обстрела?