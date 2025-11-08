Деталі обстрілу прокоментував у етері телемарафону начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає 24 Канал. Ворог почав застосовувати більше балістики.

Що відомо про атаку 8 листопада?

Ігнат назвав російську атаку по енергетиці та газовій промисловості "типовою" – з різних напрямків, різними засобами повітряного нападу.

Ворог хоче досягнути своїх цілей, залишити українців без тепла та світла саме в такий важкий період. Тож сьогодні він застосував велику кількість балістичних ракет,

– наголосив військовий.

Зокрема, йдеться про 25 "Іскандер-М" і 7 "Кинджалів" – тобто 32 ракети із 45 запущених загалом. "Це доволі потужна атака саме балістикою та аеробалістикою", – зауважив Ігнат.

Окрім того, противник запустив 10 крилатих ракет "Іскандер-К" і 3 крилатих ракети "Калібр". Основними напрямками ворожого удару стали Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.

Збивати балістику не так просто… Саме тому президент України щоразу наголошує на необхідності систем Patriot для захисту наших міст та об'єктів критичної інфраструктури,

– додав Ігнат.

Він також зауважив, що зросла кількість балістичних ракет у співвідношенні до крилатих, порівнюючи з 2024 роком.

Які наслідки ворожого обстрілу?