Эта атака на инфраструктуру стала девятой с начала октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".
Смотрите также Украина получит американский СПГ: какой объем газа договорились поставлять
Что известно о последствиях обстрела газовой инфраструктуры?
По данным "Нафтогаза", россияне целенаправленно бьют по предприятиям, которые обеспечивают украинцев газом и теплом. Вследствие этого есть попадания и повреждения производственного оборудования.
К сожалению, один наш коллега получил ранения. Сейчас он находится под наблюдением врачей. На месте работают спасатели. Как только ситуация с безопасностью позволит, наши специалисты начнут восстановление поврежденных объектов,
– рассказал глава Группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий.
Он также отметил, что российский обстрел является очередным актом терроризма. Корецкий поблагодарил силы ПВО и отметил, что каждая сбитая цель – это прежде всего спасенные жизни.
Последствия атаки на Украину: коротко о главном
В ночь на 8 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. В общем российская армия запустила 503 средства воздушного нападения – 45 ракет и 458 БПЛА различных типов.
По данным Воздушных сил, пока зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на 4 локациях в разных регионах Украины. Кроме того, уточняется информация о падении/попадании 10 вражеских ракет.
В результате атаки погибли три человека в Днепропетровской области и один человек в Харьковской области. 24 Канал выражает соболезнования семьям погибших.