Какой объем СПГ из США получит Украина?
Речь идет о поставках не менее 300 миллионов кубометров американского сжиженного природного газа, о чем было договорено во время Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC), передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.
Как пояснила министр энергетики Украины Светлана Гринчук, подписание меморандума касается не только насущных потребностей. Это еще и открывает возможности для долгосрочного сотрудничества по направлению диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы.
Кроме того, Гринчук выразила благодарность партнерам, в частности министру энергетики Польши Милошу Мотыке, министру энергетики США Крису Райту и министру внутренних дел США Дагу Бергуму.
Мы благодарим партнеров из США и Польши за эту важную поддержку энергетической устойчивости Украины в условиях, когда Россия продолжает ежедневно атаковать нашу энергетическую и газовую инфраструктуру.
Что известно о сжиженный природный газ (СПГ): это природный углеводородный газ, который при нормальной температуре находится в газообразном состоянии. Впрочем для удобства и транспортировки его переводят в жидкое состояние в результате сильного охлаждения.
Напоминаем! В декабре 2024 года Украина осуществила первый импорт сжиженного природного газа из США через терминал СПГ в Греции, писали в ДТЭК. Этот шаг усилил энергетическую безопасность страны.
Что известно об импорте российского СПГ?
Европа до сих пор остается крупнейшим покупателем российского СПГ. Известно, что европейский блок покупает половину общего объема российского экспорта.
Например Венгрия и Словакия в сентябре стали крупнейшими странами из ЕС, которые импортировали российский газ, купив его на 393 и 207 миллионов евро соответственно.