Какой объем СПГ из США получит Украина?

Речь идет о поставках не менее 300 миллионов кубометров американского сжиженного природного газа, о чем было договорено во время Министерской встречи Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC), передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Как пояснила министр энергетики Украины Светлана Гринчук, подписание меморандума касается не только насущных потребностей. Это еще и открывает возможности для долгосрочного сотрудничества по направлению диверсификации маршрутов поставок и укрепления энергетической безопасности Европы.

Кроме того, Гринчук выразила благодарность партнерам, в частности министру энергетики Польши Милошу Мотыке, министру энергетики США Крису Райту и министру внутренних дел США Дагу Бергуму.

Светлана Гринчук Министр энергетики Украины Мы благодарим партнеров из США и Польши за эту важную поддержку энергетической устойчивости Украины в условиях, когда Россия продолжает ежедневно атаковать нашу энергетическую и газовую инфраструктуру.

Что известно о сжиженный природный газ (СПГ): это природный углеводородный газ, который при нормальной температуре находится в газообразном состоянии. Впрочем для удобства и транспортировки его переводят в жидкое состояние в результате сильного охлаждения.

Напоминаем! В декабре 2024 года Украина осуществила первый импорт сжиженного природного газа из США через терминал СПГ в Греции, писали в ДТЭК. Этот шаг усилил энергетическую безопасность страны.

Что известно об импорте российского СПГ?