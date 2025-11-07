Який обсяг СПГ із США отримає Україна?

Йдеться про постачання щонайменше 300 мільйонів кубометрів американського скрапленого природного газу, про що було домовлено під час Міністерської зустрічі Партнерства з трансатлантичного енергетичного співробітництва (P-TEC), передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Як пояснила міністр енергетики України Світлана Гринчук, підписання меморандуму стосується не лише нагальних потреб. Це ще й відкриває можливості для довгострокової співпраці щодо напрямку диверсифікації маршрутів постачання й зміцнення енергетичної безпеки Європи.

Крім того, Гринчук висловила подяку партнерам, зокрема міністру енергетики Польщі Мілошу Мотиці, міністру енергетики США Крісу Райту та міністру внутрішніх справ США Дагу Бергуму.

Світлана Гринчук Міністр енергетики України Ми дякуємо партнерам з США та Польщі за цю важливу підтримку енергетичної стійкості України в умовах, коли Росія продовжує щоденно атакувати нашу енергетичну і газову інфраструктуру.

Що відомо про скраплений природний газ (СПГ): це природний вуглеводний газ, який за нормальної температури перебуває у газоподібному стані. Втім для зручності та транспортування його переводять у рідкий стан внаслідок сильного охолодження.

Нагадуємо! У грудні 2024 року Україна здійснила перший імпорт скрапленого природного газу зі США через термінал СПГ у Греції, писали в ДТЕК. Цей крок посилив енергетичну безпеку країни.

Що відомо про імпорт російського СПГ?