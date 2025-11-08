Там заявили, що нібито били лише по об'єктах українського газоенергетичного комплексу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міноборони Росії.
Що кажуть в Росії про атаку на Україну?
У російському міноборони заявили, що нібито у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії вночі завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними по об'єктах газоенергетичного комплексу України, які забезпечували їх роботу.
Там цинічно додали, що "цілі удару досягнуто, всі призначені об'єкти вражені".
Російська атака на Україну: коротко про головне
Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворог хоче досягнути своїх цілей, залишити українців без тепла та світла саме в такий важкий період. Тож він застосував велику кількість балістичних ракет. Зокрема, йдеться про 25 "Іскандер-М" і 7 "Кинджалів".
У "Нафтогазі" зазначили, що внаслідок обстрілу газової інфраструктури є пошкодження виробничого обладнання, один працівник отримав поранення, а відновлення розпочнеться щойно дозволить безпекова ситуація.
Також внаслідок атаки загинуло троє людей на Дніпропетровщині та одна особа на Харківщині.