Про це пише 24 Канал з посиланням на В'ячеслава Чауса, очільника ОВА.

Що відомо про удари по Чернігівщині?

Вночі 8 листопада ворог завдав комбінованого удару по Чернігівщині, використавши безпілотники і ракети.

Вказується, що росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Прилуцькому районі.

На місці влучання виникла пожежа. Займання ліквідували вогнеборці,

– повідомив глава ОВА.

Атака по Україні: скільки ворожих цілей знищено