Про це пише 24 Канал з посиланням на В'ячеслава Чауса, очільника ОВА.
Що відомо про удари по Чернігівщині?
Вночі 8 листопада ворог завдав комбінованого удару по Чернігівщині, використавши безпілотники і ракети.
Вказується, що росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Прилуцькому районі.
На місці влучання виникла пожежа. Займання ліквідували вогнеборці,
– повідомив глава ОВА.
Атака по Україні: скільки ворожих цілей знищено
Вночі 8 листопада армія Кремля запустила по Україні 503 засоби повітряного нападу – 45 ракет (із них – 32 "балістика") та 458 БпЛА різних типів (близько 300 – "Шахеди").
Основні напрямки удару – Київщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.
За даними Повітряних сил, силами ППО збито/подавлено 415 ворожих цілей. Наразі зафіксовано влучання 26 ракет та 52 ударних БпЛА на 25 локаціях та падіння збитих (уламки) на 4 локаціях в різних регіонах України.