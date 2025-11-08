Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ПАТ "Центренерго". Там назвали цю нічну атаку наймасованішим ударом по відповідних об'єктах з початку повномасштабної війни.

Яка ситуація з ТЕС в Україні?

У компанії наголосили, що по їхніх теплових електростанціях, які вдалося відновити після нищівної російської атаки, що сталася ще у 2024 році, ударила "небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів".

"Ми, заради безпеки, мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом і теплом минулу зиму і подолали шлях крізь пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон", – наголосили там.

Зазначається, що протягом ночі бив по всій генерації ТЕС, внаслідок чого станції опинилися у вогні. Товариство, крім вищезгаданого також наголосило, що це військові об'єкти, і на них працюють виключно цивільні люди.

Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю! Кожен раз ворог б'є ще жорстокіше, ще цинічніше,

– ідеться у повідомленні.

Водночас у "Центренерго" наголосили, що працюватимуть над відновленням, ремонтом та впровадженням нової генерації.