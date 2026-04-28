Хто зобов'язаний встановити другий лічильник?

Енергетики зазначають, що одного приладу достатньо, якщо за одною адресою знаходиться один будинок, пише Експерт.

Можна не боятися штрафів, якщо один лічильник електроенергії обліковує споживання світла для побутових потреб:

освітлення;

опалення;

користування побутовою технікою тощо.

При цьому не має значення, скільки споруд знаходиться на території домогосподарства, якщо власник користується електрикою лише для себе. До лічильника можна підключати:

гараж;

літню кухню;

сарай;

Інші господарські будівлі.

Додатковий прилад обліку електроенергії у звичайному господарстві не потрібен.

Але все змінюється, щойно господар починає вести підприємницьку діяльність. Тоді частину електрики йде вже не на побутові потреби. Відповідно власник зобов'язаний встановити другий лічильник електроенергії.

Йдеться про випадки, коли людина, наприклад, відкриває вдома:

офіс;

перукарню;

манікюрний салон;

майстерню чи будь-який інший бізнес.

Річ у тім, що тарифи для населення та бізнесу різняться. Підприємці зазвичай платять більше. Тому енергокомпанії вимагають обліковувати спожиту електрику для побутових і непобутових цілей по-різному.

В іншому разі можна нажити неприємностей від органів контролю та заробити штраф.

Важливо! Люди, які працюють дистанційно за ноутбуком, можуть не панікувати. Їх це правило не стосується. Робота з дому сама по собі не потребує встановлення окремого лічильника. Але якщо людина обладнає професійне обладнання чи почне провадити виробництво з дому, тоді втрачає статус побутового споживача.

Для кого зміниться тариф на електроенергію у травні?

Водночас для частини українців тарифи на світло у травні зміняться, пише Судово-юридична газета. Це стосуються побутових споживачів, які використовують електрику для опалення.

Річ у тім, що власники електроопалення під час опалювального сезону можуть сплачувати за ціною 2,64 гривні за кіловат-годину.

Однак пільговий тариф має обмеження щодо обсягу споживання електроенергії – ліміт складає 2 тисячі кіловат-годин на місяць:

до цієї межі споживачі з електроопаленням платять 2,64 гривні за кіловат;

після перевищення норми – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Та він закінчується 1 травня, після чого усі побутові споживачі мають платити за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину.

Як зекономити на електроенергії?

Українці, які встановлять двозонні лічильники, можуть суттєво зменшити витрати. У нічний період електроенергія обліковується за зниженим тарифом – 50% від базової вартості, що дозволяє економити на рахунках за умови перенесення частини споживання на нічні години:

за споживання з 7 до 23 години – 4,32 гривн і за кіловат-годину;

за споживання з 23 до 7 години – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Разом з тим передавати показники лічильника електроенергії потрібно в чітко визначений період. Загалом на це відведено 5 днів – два дні до завершення поточного місяця і триває ще три дні вже наступного.