Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу зазначив, що готовність енергосистеми до зими залежить від кількох ключових чинників. Головний із них – температура, яка визначить, наскільки напруженим буде опалювальний сезон.

Українська енергосистема працює під тиском атак

Пендзин зазначив, що удари Росії по об'єктах "Центренерго" стали вже другим масованим і третім загалом із початку війни. Попередні обстріли енергетикам вдавалося ліквідувати, однак цього разу частину генерації повністю зупинено. Підприємства, які забезпечують близько 8% виробництва електроенергії на підконтрольних територіях, постачають тепло великим населеним пунктам.

Після кожного обстрілу енергетикам вдавалося повністю відновити роботу. Дай Боже, щоб вдалося і цього разу,

– пояснив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу.

Через такі удари великі міста ризикують залишатися без світла, тепла і води. Порушення енергопостачання паралізує котельні, системи водопостачання й каналізації, що, за словами Пендзина, ворог робить навмисно, щоб чинити психологічний тиск на населення.

Відновлення енергосистеми та допомога партнерів

Українські енергетики мають великий досвід роботи в умовах атак і вже неодноразово відновлювали пошкоджені об'єкти. До цього процесу активно долучаються міжнародні партнери, надаючи обладнання й технічну підтримку. Це дозволяє повертати енергопостачання у постраждалі регіони швидше, ніж у перший рік війни.

Нам активно допомагають партнери відновлювати енергосистему, і досвід останніх років дозволяє робити це швидше,

– сказав Пендзин.

Він додав, що питання захисту енергооб'єктів залишається критичним. Президент неодноразово звертав увагу, що не всі заплановані заходи були виконані, і правоохоронні органи перевіряють ці питання. Водночас головним завданням залишається відновлення пошкоджених станцій і посилення їхнього захисту перед зимовим періодом.

Захист об'єктів і підготовка до зими

Для стабільного проходження опалювального сезону потрібно не лише відновлювати обстріляні об'єкти, а й посилювати їхній захист. Йдеться про створення бетонних укриттів другого рівня та підготовку критичної інфраструктури до роботи без централізованого енергопостачання.

Мова йде не лише про відновлення, а й про посилення захисту, створення бетонних саркофагів другого рівня захисту та альтернативних джерел живлення,

– зауважив економіст.

Використання генераторів робить електроенергію у два чи два з половиною рази дорожчою, ніж постачання з мережі. Це вплине на ціни та вартість послуг, а проходження осінньо-зимового періоду залишиться складним завданням для енергетиків і населення.

Усе залежить від погоди

Стабільність енергосистеми цієї зими значною мірою визначатиметься середньодобовою температурою. Для проходження опалювального сезону Україні потрібно близько 12 – 13 мільярдів кубометрів газу, тоді як у сховищах є приблизно 8,5 мільярда. У разі холодної зими доведеться залучати додаткові ресурси з Європи.

Багато залежить від середньодобової температури. Якщо зима буде теплою, ми пройдемо відносно стабільно,

– підсумував Пендзин.

Уже існують попередні домовленості зі словацькою стороною про закупівлю газу на випадок потреби. Українська енергосистема готується до зими, зважаючи на ризики нових обстрілів і можливі пікові навантаження.

