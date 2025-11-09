На полное восстановление после таких атак требуется время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова.

Какой подход к ударам по энергетике Украины выбрала Россия?

Мы видим, что враг изменил тактику и пытается наносить удары одновременно как по объектам генерации, так и по сетям систем передачи и систем распределения электрической энергии,

– отметил Некрасов.

По его словам, энергосистема постепенно стабилизируется, однако для полного восстановления требуется определенное время.

В большинстве регионов после массированной атаки 8 ноября приходится применять почасовые графики отключений, а также ограничения мощности для промышленных предприятий и бизнеса.

Самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях, где одновременно действуют до трех очередей отключений электроэнергии.

Что известно об одной из самых массовых атак России по энергетике?