На повне відновлення після таких атак потрібен час. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова.
Дивіться також Російські ракети тепер націлені на атомні об'єкти України, – FT
Який підхід до ударів по енергетиці України обрала Росія?
Ми бачимо, що ворог змінив тактику та намагається завдавати ударів одночасно як по об'єктах генерації, так і по мережах систем передачі та систем розподілу електричної енергії,
– зазначив Некрасов.
За його словами, енергосистема поступово стабілізується, проте для повного відновлення потрібен певний час.
У більшості регіонів після масованої атаки 8 листопада доводиться застосовувати погодинні графіки відключень, а також обмеження потужності для промислових підприємств і бізнесу.
Найскладніша ситуація наразі спостерігається у Харківській, Сумській та Полтавській областях, де одночасно діють до трьох черг відключень електроенергії.
Що відомо про одну з наймасовіших атак Росії по енергетиці?
Росія здійснила масовану атаку на енергосистему України 8 листопада, запустивши 45 ракет.
Найскладніша ситуація з енергопостачанням у Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Міненерго закликає українців зменшити використання побутових приладів у пікові години – з 8:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00.
Росія завдала ударів по українських підстанціях, які живлять Хмельницьку та Рівненську АЕС.