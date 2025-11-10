Чого очікувати від відключень світла взимку?

Знеструмлення стануть частиною життя в Україні найближчим часом, проте в областях заходу ситуація буде дещо кращою. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Найбільш реалістичний сценарій – це той, в якому ми живемо зараз. Тобто від атаки до атаки, з меншими чи з більшими вимкненнями, але зі збереженням керованості системи й можливістю її постійного відновлення після чергових атак. У кількісному вираженні це означає графіки погодинних вимкнень від 1 до 2 черг у 12 регіонах України: з меншою кількістю вимкнень західніше і з більшою – східніше.

Експерт зазначив, що ситуація в Харкові, Чернігові, Сумах, Шостці, Кременчуці чи Кривому Розі є значно гіршою, ніж у Львові або Тернополі. Причиною є складніша ситуація з об’єктами генерації, адже Росія має більше можливостей для їхнього ураження з огляду на географічне розташування.

Про перспективу жити за графіками відключень до кінця опалювального сезону говорить член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

Мені здається, графіки відключень будуть до кінця зими. Уникнути їх неможливо. Вони можуть лише ставати тривалішими, бо ворог фактично щодня вибиває генерацію, б’є по операторах системи передачі та навіть невеликих теплових електростанціях, по сучасних електростанціях на біопаливі починає влучати. Генерацію швидко побудувати неможливо, її більше не стає.

Зверніть увагу! У ніч на 9 листопада Росія зруйнувала першу в Україні велику ТЕЦ на біомасі, яка працювала на Чернігівщині. Удару дронами зазнала компанія "Кліaр Енерджі".

Як Росія знищує енергетичну інфраструктуру України?

8 листопада Росія обстріляла об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Ворог використав понад 400 дронів та 45 ракет, 32 з яких були балістичними.

Атака вивела з ладу усі ТЕС "Центренерго", а також обладнання на одній з теплоелектростанцій ДТЕК. Ударів зазнали також підстанції, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

У ніч на 9 листопада росіяни зруйнували ТЕЦ на біомасі, яка виробляє електроенергію й тепло з органічних відходів.

Як змінилася тактика російських ударів по енергетиці?