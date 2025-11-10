Какие последствия ударов по ТЭС и подстанциям АЭС Украины?

Украина и энергетическая система адаптировались к функционированию в условиях российских атак, однако прифронтовые области находятся в более сложной ситуации. Удары по подстанциям АЭС несут угрозу физической безопасности станций. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

8 ноября россияне нанесли массированный ракетно-дроновый удар по критической инфраструктуре Украины. Из 45 запущенных ракет 32 были баллистическими.

Несмотря на нанесенный ущерб, России не удалось вывести ситуацию в украинской энергетике из-под контроля.

Геннадий Рябцев Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Целостность и управляемость энергосистемы сохранена. То есть оператор систем передачи продолжает осуществлять диспетчерское управление системой и нет каких-то оснований сомневаться, что что-то будет препятствовать ему этим заниматься в будущем. Целостность системы сохранена и то, что происходит сейчас, это управляемые действия.

Наибольшие потери понесли теплоэлектростанции "Центрэнерго": из-за атаки они все остановились.

Кроме того, россияне ударили по подстанциям Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций, из-за чего АЭС снизили производство электроэнергии. Эксперт Геннадий Рябцев говорит, что ядерные реакторы являются чрезвычайно защищенными объектами, однако атаки на подстанции все же могут влиять на их работу.

Это угроза физической безопасности станций, угроза технологическая. Она заключается в том, что в случае внезапной остановки питания или снятия мощности реакторы могут переходить в аварийные режимы работы, причем непроектные. Это может привести к необходимости длительных восстановительных работ. Такие инциденты регистрирует МАГАТЭ по их шкале и о них мы должны докладывать, как и о мерах, принятых для дальнейшей безопасной работы реакторов,

– говорит эксперт.

В Министерстве энергетики сообщили, что в ответ на атаку Украина инициирует созыв Совета управляющих МАГАТЭ. Российский удар пришелся по ключевым высоковольтным линиям, повреждения которых заставляет атомную генерацию временно уменьшать производство во избежание рисков аварийных ситуаций и каскадных отключений в системе.

Какие энергообъекты подверглись обстрелу 8 ноября?

Россияне направили атаку на объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В ДТЭК сообщили о 210-м ударе по ТЭС с начала полномасштабного вторжения. В результате атаки серьезные повреждения получило оборудование теплоэлектростанции.

Массированный удар 8 ноября вывел из строя все ТЭС "Центрэнерго", поэтому они больше не производят электроэнергию. Также российские ракеты и дроны били по подстанциям, которые обеспечивают питание Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Какова ситуация с отключениями света в Украине?