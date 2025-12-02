Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 3 декабря?
Укрэнерго сообщает, что из-за последствий массовых российских атак на энергообъекты в среду, 3 декабря, во всех регионах Украины будут применены меры ограничения потребления электроэнергии.
Свет будут выключать с 00:00 до 23:59, с объемом от 0,5 до 3 очередей. В то же время ограничения мощностей для промышленных потребителей будут действовать в течение всего дня в таких же временных пределах.
Энергетики призывают потребителей пользоваться электроэнергией экономно в периоды включений, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы.
Обратите внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Энергетики напоминают следить за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
В каких регионах ситуация со светом самая сложная?
По словам корреспондента из Харькова Анны Черненко, Харьков страдает от масштабных перебоев в энергосистеме. По состоянию на конец ноября часть города осталась без тепла и воды, а графики отключений меняются почасово.
Ранее эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отмечал, что в критической ситуации города, которые находятся вблизи фронта – их чаще обстреливают вражеские силы. Это делает невозможным ремонт и быстрое восстановление услуг.
В то же время глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что самая тяжелая ситуация со светом сейчас в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской области, а также в Одесской области.