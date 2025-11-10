Об этом в эфире 24 Канала отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, озвучив, что атака России 8 ноября была мощной, ведь на энергосистему Украины враг направил более 500 средств поражения.
Смотрите также Ситуация до сих пор сложная: в Украине 10 ноября будут действовать графики отключений
Атаки и восстановление после них: какой прогноз на зиму?
Во время атаки на энергетический сектор Украины противник пытался уничтожить не только крупные объекты, но и маленькие. Россия нацелилась и на генерирующие мощности, и на высоковольтные и распределительные сети, и на точки газодобычи.
"Это была очередная комплексная атака по энергетике с попыткой уничтожать и мелкие объекты, в том числе распределенной генерации. Но вместе с этим метро в Харькове заработало на третий день после такой атаки, метро в Киеве тоже функционирует, электричество возвращается шаг за шагом", – подчеркнул Харченко.
Директор Центра исследований энергетики констатирует, что ситуация сложная, но она остается контролируемой. Он прогнозирует, что эта зима так и пройдет: Россия будет наносить массированные удары, после них Украина будет переживать тяжелые 7 – 10 дней, но сможет восстановиться.
Восстановление будет происходить ощутимыми темпами, довольно быстрыми. Затем будет снова удар с интервалом в 5 – 7 недель. К сожалению, россияне способны наносить удары с такой интенсивностью. С нашей стороны будет усиливаться ПВО, мы уже чувствуем по определенным объектам, что работают дроны-перехватчики,
– озвучил Харченко.
Эксперт по энергетике подытожил, что после любой атаки нужно время на восстановление, чтобы перезапустить оборудование. Украинские энергетики, по его словам, продолжают жить в постоянном процессе соревнования с россиянами, которые стремятся уничтожить энергосистему Украины, чтобы ее города погрузить в блэкаут.
Россия обстреливает энергообъекты Украины
В Минэнерго доложили, что после комбинированного обстрела 8 ноября, когда Россия применила в частности более 30 баллистических ракет, в большинстве регионов Украины пришлось внедрить почасовые графики отключения света. Самая сложная ситуация сейчас в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.
В министерстве констатируют, что Россия изменила тактику обстрелов. Теперь она нацеливается не только на объекты генерации, а параллельно и на сети систем передачи и распределения электрической энергии.
- В ночь на 9 ноября враг атаковал дронами одну из украинских ТЭЦ, построенную в 2016 году. Она стала первой крупной станцией на биомассе в Украине. Обстрелянная ТЭЦ расположена в Черниговской области, в населенном пункте Корюковка. Она способна была производить электроэнергию и тепло из органических отходов, ее мощность составляет 4 мВт.