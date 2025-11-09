Графики почасовых отключений применят в большинстве областей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 10 ноября?
Согласно распоряжению Укрэнерго, отключения света продлятся до конца суток 9 ноября и продолжатся на следующий день.
В большинстве регионов Украины 10 ноября ограничения потребления продлятся с 00:00 до 23:59. Отключать будут всех потребителей от второй до четырех очередей. Промышленных потребителей также будут отключать в этом промежутке времени.
Компания предупреждает, что в течение суток время и объем применения ограничений могут меняться.
Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,
– написали в Укрэнерго.
Повлияет ли зима на отключение света?
После атак на энергетические объекты остановилась часть генерации "Центрэнерго". Как отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала, готовность энергосистемы к зиме в частности зависит от температуры, которая повлияет на отопительный сезон. По его мнению, чтобы в отоплении не было сбоев, нужно не только восстанавливать поврежденные объекты, но и сильнее их защищать.
Российские обстрелы и отключение света: что известно?
Россия изменила тактику атак на энергосистему Украины. Теперь оккупанты бьют сразу по объектам генерации и сетям распределения электроэнергии. Система вскоре должна стабилизироваться, но для этого нужно время.
Самая сложная ситуация с электроснабжением после российских атак наблюдается в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Ночью 9 ноября Россия ударила дронами по ТЭЦ "Клиар Энерджи", которая работает на биомассе. Эта большая теплоэлектроцентраль, для работы которой используют органические материалы растительного или животного происхождения.