Графики почасовых отключений применят в большинстве областей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 10 ноября?

Согласно распоряжению Укрэнерго, отключения света продлятся до конца суток 9 ноября и продолжатся на следующий день.

В большинстве регионов Украины 10 ноября ограничения потребления продлятся с 00:00 до 23:59. Отключать будут всех потребителей от второй до четырех очередей. Промышленных потребителей также будут отключать в этом промежутке времени.

Компания предупреждает, что в течение суток время и объем применения ограничений могут меняться.

Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе,

– написали в Укрэнерго.

Повлияет ли зима на отключение света?

После атак на энергетические объекты остановилась часть генерации "Центрэнерго". Как отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала, готовность энергосистемы к зиме в частности зависит от температуры, которая повлияет на отопительный сезон. По его мнению, чтобы в отоплении не было сбоев, нужно не только восстанавливать поврежденные объекты, но и сильнее их защищать.

Российские обстрелы и отключение света: что известно?