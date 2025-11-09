Графіки погодинних відключень застосують у більшості областей. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Дивіться також Російські ракети тепер націлені на атомні об'єкти України, – FT
Як вимикатимуть світло 10 листопада?
Згідно з розпорядженням Укренерго, відключення світла триватимуть до кінця доби 9 листопада й продовжаться наступного дня.
У більшості регіонів України 10 листопада обмеження споживання триватимуть із 00:00 до 23:59. Вимикатимуть всіх споживачів від другої до чотирьох черг. Промислових споживачів також вимикатимуть у цьому проміжку часу.
Компанія попереджає, що протягом доби час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,
– написали в Укренерго.
Чи вплине зима на відключення світла?
Після атак на енергетичні об'єкти зупинилася частина генерації "Центренерго". Як зазначив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі 24 Каналу, готовність енергосистеми до зими зокрема залежить від температури, яка вплине на опалювальний сезон. На його думку, щоб в опаленні не було збоїв, потрібно не лише відновлювати пошкоджені об'єкти, а й сильніше їх захищати.
Російські обстріли й відключення світла: що відомо?
Росія змінила тактику атак на енергосистему України. Тепер окупанти б'ють одразу по об'єктах генерації та мережах розподілу електроенергії. Система невдовзі має стабілізуватися, але для цього потрібен час.
Найскладніша ситуація з електропостачанням після російських атак спостерігається в Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Уночі 9 листопада Росія вдарила дронами по ТЕЦ "Кліaр Енерджі", яка працює на біомасі. Ця велика теплоелектроцентраль, для роботи якої використовують органічні матеріали рослинного або тваринного походження.