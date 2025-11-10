Про це в етері 24 Каналу зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, наголосивши на тому, що атака Росії 8 листопада була потужною, адже на енергосистему України ворог спрямував понад 500 засобів ураження.

Дивіться також Ситуація досі складна: в Україні 10 листопада діятимуть графіки відключень

Атаки та відновлення після них: який прогноз на зиму?

Під час атаки на енергетичний сектор України противник намагався знищити не лише великі об'єкти, а й маленькі. Росія націлилась і на генеруючі потужності, і на високовольтні й розподільчі мережі, і на точки газовидобутку.

"Це була чергова комплексна атака по енергетиці з намаганням знищувати й дрібні об'єкти, в тому числі розподіленої генерації. Але разом з цим метро в Харкові запрацювало на третій день після такої атаки, метро в Києві теж функціонує, електрика повертається крок за кроком", – підкреслив Харченко.

Директор Центру досліджень енергетики констатує, що ситуація складна, але вона залишається контрольованою. Він прогнозує, що ця зима так і пройде: Росія завдаватиме масованих ударів, після них Україна переживатиме важкі 7 – 10 днів, але матиме змогу відновитись.

Відновлення буде відбуватися відчутними темпами, доволі швидкими. Потім буде знову удар з інтервалом в 5 – 7 тижнів. На жаль, росіяни спроможні завдавати удари з такою інтенсивністю. З нашого боку буде підсилюватись ППО, ми вже відчуваємо щодо певних об'єктів, що працюють дрони-перехоплювачі,

– озвучив Харченко.

Експерт з енергетики підсумував, що після будь-якої атаки потрібен час на відновлення, аби перезапустити обладнання. Українські енергетики, з його слів, продовжують жити в постійному процесі змагання з росіянами, які прагнуть знищити енергосистему України, аби її міста занурити в блекаут.

Росія обстрілює енергооб'єкти України