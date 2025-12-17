Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Абакумова для "РБК-Україна".

З чого все почалося?

У Олександра Абакумова запитали, як детективи НАБУ взагалі вийшли на "схему Міндіча" та розпочали розслідування.

Все почалося з інформації про наявність корупційних ризиків у контрактах "Енергоатому". В подальшому ця інформація була доповнена інформацією про конкретні закупівлі при проведенні яких могли бути вчинені дії спрямовані на отримання неправомірної винагороди, а також інформацією про осіб, які таку неправомірну винагороду могли отримувати,

– пояснив він.

За словами Абакумова, під час аналізу отриманої інформації в НАБУ прийшли до висновку про існування бек-офісу, який впливає на рішення в енергетичному секторі.

Довідка. Бек-офіс – це внутрішні операційні та адміністративні підрозділи компанії, які забезпечують її функціонування, але не взаємодіють безпосередньо з клієнтами. Простими словами, це "залаштунки" бізнесу.

Ми вхопилися за цю нитку і послідовно розмотували клубок – від окремих епізодів до загальної картини,

– підсумував Олександр Абакумов.

